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بعد الفوز بركلات الترجيح

منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022

2022-12-09 الساعة 8:55
منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي مونديال 2022
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة كرواتيا ضد البرازيل، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

بداية قوية

وانطلقت مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

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كرواتيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @HNS_CFF

وأطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.

وحصل السيليساو على ركلة حرة، سددها نيمار، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل بالتعادل.

كرواتيا والبرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

محاولات مستمرة لمنتخب البرازيل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقوة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك، إلا أن الحارس تصدى لكرته عند الدقيقة 48، قبل أن يتألق ويتصدى لفرصة أخرى أمام نيمار عند الدقيقة 55.

فينيسيوس جونيور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمر تألق حارس منتخب كرواتيا، ليفاكوفيتش أمام المهاجمين عند الدقيقة 65، وواصل السيليساو الضغط، إلا أن الحارس أبعد أكثر من فرصة أمام نيمار.

وتألق ليفاكوفيتش وأبعد تسديدة خطيرة عند الدقيقة 80، لينتهي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.

كرواتيا ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

نيمار يُسجل وبيتكوفيتش يتعادل

وبدأ الشوط الأول الإضافي بشكل سريع، حيث استمر ضغط السيليساو، قبل أن ينجح نيمار في هز الشباك عند الدقيقة 105، بكرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لحارس المرمى.

نيمار
احتفال نيمار – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل المنتخبان محاولاتهما خلال أحداث الشوط الثاني الإضافي، قبل أن يسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل عند الدقيقة 117، وأنقذ الحارس هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، لتتجه مباراة كرواتيا ضد البرازيل إلى ركلات الترجيح.

كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

منتخب كرواتيا يتأهل

ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في الفوز بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وينتظر الفائز من لقاء الأرجنتين وهولندا الذي سيُقام اليوم.

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