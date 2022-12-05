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ضمن منافسات البطولات الكبرى

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

2022-12-05 الساعة 8:28
منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
المواطن - الرياض

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تتسم مباريات منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بالقوة والندية في جميع البطولات، ليكون الحسم في الأشواط الإضافية.

متخصص الأشواط الإضافية

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “سبعة من آخر ثماني مباريات لكرواتيا في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى اتجهت لوقت إضافي، والاستثناء الوحيد كان في نهائي كأس العالم 2018 ضد فرنسا”.

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وأوضحت أن منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم لعب أشواطًا إضافية في 4 مباريات بنهائيات كأس العالم 2018 أمام كل من؛ الدنمارك، روسيا وإنجلترا، بجانب اليابان الآن، بالإضافة لـ3 لقاءات باليورو ضد تركيا، البرتغال وإسبانيا.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

تعادل منتخب كرواتيا

وتلعب اليابان ضد كرواتيا الآن على استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بين المنتخبين، ليتم لعب أشوط إضافية.

منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @jfa_samuraiblue

وتقدمت اليابان قبل نهاية الشوط الأول عن طريق دايزن مايدا، قبل أن يسجل إيفا بيريسيتش التعادل لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم عند الدقيقة 55، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيفان بيريسيتش
بيريسيتش – المصدر @fifaworldcup_ar

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