منتدى الاستثمار السعودي الياباني خطوة لتعزيز العلاقات ودعم المصالح

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نظمت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.
بدأت قبل قليل أعمال #المنتدى_السعودي_اليابانيقد يهمّك أيضاً
والذي يهدف لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ويعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات ودعم المصالح المشتركة بين #المملكة و #اليابان. pic.twitter.com/VqHmkusLTc
— وزارة الاستثمار (@MISA) December 26, 2022
ونشرت وزارة الاستثمار عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” فيديو عن انطلاق المنتدى بمشاركة قادة عالم الأعمال السعوديين واليابانيين لتسليط الضوء على الإمكانات الواعدة بين البلدين اللذين يحظيان بمقومات حيوية ومتطورة.
ويهدف المنتدى لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ويعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات ودعم المصالح المشتركة بين المملكة و اليابان.
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات في البلدين.