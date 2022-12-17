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نهاية الأسبوع على غرب ووسط السعودية وشرقها

منخفض جوي سيبيري يؤثر على طقس المملكة

2022-12-17 الساعة 8:20
منخفض جوي سيبيري يؤثر على طقس المملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع مركز وسم أن يتأثر طقس المملكة بمنخفض جوي سيبيري يؤدي إلى حالة مطرية واسعة التأثير تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على غرب ووسط السعودية وشرقها.

كما توقع المركز أن يمتد تأثير الحالة إلى الكويت والعراق ومنطقة بلاد الشام والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية ناتجة من منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة مندفعة من سيبيريا.

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الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة حتى الخميس

طقس المملكة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب،والدرب، وبيش، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار رعدية

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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