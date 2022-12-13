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خلال المهلة التصحيحية

منصة أبشر تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة

2022-12-13 الساعة 3:10
منصة أبشر تواصل استقبال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة
المواطن - واس

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تواصل وزارة الداخلية عبر المنصة الإلكترونية “أبشر” استقبال طلبات المواطنين والمقيمين؛ لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة ودراجة).

مهلة أبشر

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من خلال المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التي تنتهي في 1 مارس 2023م، حيث يستطيع المستفيد معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة “أبشر” ، قبل التوجه للمركز المعتمد، لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.

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توفير الوقت والجهد

وتتميّز الخدمة بتوفير الوقت والجهد على المستفيد، وعدم مراجعة الجهات الحكومية، لإتمام إجراءات إسقاط المركبة، حيث تمكّن من إسقاطها دون التزامات مالية خلال فترة المهلة التصحيحية.
وتسهم خدمة إسقاط المركبات عبر منصة “أبشر” في معالجة التشوّه البصري الذي تسبّبه هذه المركبات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن؛ بما يعزّز من جودة الحياة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوّار.

منصة أبشر المركبات التالفة

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