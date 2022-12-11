Icon

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تسويق منتجاتهم بدون قيود

منصة عالمية للهواتف الصينية تتحدى جوجل

2022-12-11 الساعة 9:57
منصة عالمية للهواتف الصينية تتحدى جوجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل الشركات الصينية المصنعة للهواتف هواوي، شاومي، أوبو وفيفو على توفير منصة عالمية مشتركة للمطورين تحت اسم تحالف خدمة المطورين العالمي (GDSA) ليكون سلاحها في مواجهة هيمنة جوجل على خدمات الهواتف.

منصة عالمية

ويأتي دور منصة GDSA في تسهيل عمل المطورين وتصميم الألعاب والموسيقى والأفلام والأنواع الأخرى من التطبيقات لتسويق منتجاتهم حول العالم دون قيود، وفقاً لتقرير وكالة رويترز.

قد يهمّك أيضاً
Img

حلمي بكر يقصف جبهة شيرين

Img

فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى الآن

فيما من المتوقع أن تنطلق المنصة في شهر مارس المقبل حسب ما أفاد المصدر؛ لكن ليس هنالك ضمانات إذا ما كان سيتم إطلاقها في الفترة المحددة أم لا؛ ولاسيما بعد أزمة فيروس كورونا التي لازالت تلقي بتأثيراتها السلبية على الشركات التقنية.

خدمات المنصة

فيما أظهر نموذج للموقع المفترض للمنصة أن خدمات المنصة ستغطى 9 مناطق مختلفة حول العالم بشكل مبدئي تشمل كلاً من الهند وإندونيسيا وروسيا.

وصرح الناطق الرسمي باسم شاومي، بأن الاتحاد لا يرمي لتحدي شركة جوجل كما أنكر مشاركة العملاق الصيني هواوي فيه؛ بينما كان بيان كل من فيفو وأوبو التابعات لشركة BBK خاليات من الإشارة لهواوي أصلًا، ولم تعلق الأخيرة بدورها على الموضوع.

هيمنة جوجل

وبالنظر لهيمنة شركة جوجل على قطاع خدمات وتطبيقات هواتف الأندرويد حيث إن إيرادات متجر بلاي وصلت لـ 8.8 مليار دولار خلال 2019، يمكن القول في حال نجاح الاتحاد الصيني في خطته وتوفير منصة قوية لتسويق المطورين وصناع التطبيقات لمنتجاتهم مع مراعاة وسائل الأمان سيكون لذلك جل الأثر على عملاق البرمجيات الأمريكي بكل تأكيد.

حيث إن الشركات الصينية الأربع تهيمن على نسبة 40.1% من شحنات الهواتف في السوق العالمي حسب أخر إحصائيات IDC، مما يجعل فرصة تحقيق النجاح عبر منصة GDSA واردة وسيكون المستفيد الأكبر منها هواوي المحرومة من وصول هواتفها الجديدة لخدمات جوجل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
السعودية اليوم

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

السعودية اليوم
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...
الرياضة

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...

الرياضة
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...
السعودية اليوم

تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...

السعودية اليوم
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...

السعودية اليوم
إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر
كأس العالم

نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر

كأس العالم
أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...
تقارير

بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...

تقارير