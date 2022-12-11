منصة عالمية للهواتف الصينية تتحدى جوجل

تعمل الشركات الصينية المصنعة للهواتف هواوي، شاومي، أوبو وفيفو على توفير منصة عالمية مشتركة للمطورين تحت اسم تحالف خدمة المطورين العالمي (GDSA) ليكون سلاحها في مواجهة هيمنة جوجل على خدمات الهواتف.

منصة عالمية

ويأتي دور منصة GDSA في تسهيل عمل المطورين وتصميم الألعاب والموسيقى والأفلام والأنواع الأخرى من التطبيقات لتسويق منتجاتهم حول العالم دون قيود، وفقاً لتقرير وكالة رويترز.

فيما من المتوقع أن تنطلق المنصة في شهر مارس المقبل حسب ما أفاد المصدر؛ لكن ليس هنالك ضمانات إذا ما كان سيتم إطلاقها في الفترة المحددة أم لا؛ ولاسيما بعد أزمة فيروس كورونا التي لازالت تلقي بتأثيراتها السلبية على الشركات التقنية.

خدمات المنصة

فيما أظهر نموذج للموقع المفترض للمنصة أن خدمات المنصة ستغطى 9 مناطق مختلفة حول العالم بشكل مبدئي تشمل كلاً من الهند وإندونيسيا وروسيا.

وصرح الناطق الرسمي باسم شاومي، بأن الاتحاد لا يرمي لتحدي شركة جوجل كما أنكر مشاركة العملاق الصيني هواوي فيه؛ بينما كان بيان كل من فيفو وأوبو التابعات لشركة BBK خاليات من الإشارة لهواوي أصلًا، ولم تعلق الأخيرة بدورها على الموضوع.

هيمنة جوجل

وبالنظر لهيمنة شركة جوجل على قطاع خدمات وتطبيقات هواتف الأندرويد حيث إن إيرادات متجر بلاي وصلت لـ 8.8 مليار دولار خلال 2019، يمكن القول في حال نجاح الاتحاد الصيني في خطته وتوفير منصة قوية لتسويق المطورين وصناع التطبيقات لمنتجاتهم مع مراعاة وسائل الأمان سيكون لذلك جل الأثر على عملاق البرمجيات الأمريكي بكل تأكيد.

حيث إن الشركات الصينية الأربع تهيمن على نسبة 40.1% من شحنات الهواتف في السوق العالمي حسب أخر إحصائيات IDC، مما يجعل فرصة تحقيق النجاح عبر منصة GDSA واردة وسيكون المستفيد الأكبر منها هواوي المحرومة من وصول هواتفها الجديدة لخدمات جوجل.