منطقة المربع تغادر موسم الرياض بعد صنع مذاقات عالمية ممتعة

غادرت منطقة المربع أمس الأحد، فعاليات موسم الرياض 2022 بعد أن صنعت مذاقات عالمية وقدمت مفاهيم الضيافة الراقية للزوار الذين استمتعوا بالمكان وأساليبه الفريدة طيلة فترة إقامتها في الموسم وإسهامها لخلق تجارب رائعة.

تجارب مميزة

ونوعت منطقة المربع تجاربها لزائريها من خلال 8 مطاعم واثنين من أميز المقاهي العالمية من دول إيطاليا واليابان وفرنسا والصين، كما استضافت أشهر الطهاة فيها لتقدم أفضل الأطباق والخيارات الترفيهية المميزة التي صحبتها الفنون الموسيقية وإيقاعات الأصالة والتراث في ساحاتها.

ومنحت المنطقة أساليب الضيافة الفاخرة ومزجت حداثة العصر بأصالة المربع كاستقبالها لزوارها من خلال المتحف الوطني وروائح العطور والبخور والحدائق وممراتها المضيئة بصورة جمالية إلى المطاعم العالمية بجلساتها الداخلية والخارجية التي يملؤها الرقي.

مطاعم عالمية

واحتوت منطقة المربع خلال موسم الرياض 2022 على مطاعم عالمية مثل مطعم ذا ماين مايفير “the Maine Mayfair ” الذي قدم الأكل الأمريكي والفرنسي في أجواء ساحرة، و مطعم ناكاهارا ” Nakahara ” بأطباقه التي تُحضر على طريقة الشواء اليابانية، ومطعم تراتوريا 13 غوبي ” “Trattoria 13 Gobbi بأطباق إيطالية مبتكرة بدأ بها من الستينات الميلادية.

وشارك من مدينة كان الفرنسية في فعاليات المنطقة مقهى لا كاليفورني ” La California ” وقدم الأطباق المتنوعة والشهيرة بواسطة شيف مختص، ومطعم هو لي فووك ” Ho lee Fook ” الذي منح الزوار تجربة الضيافة الصينية العريقة للمأكولات بطابع عصري، كما قدم مطعم كاربون ” Carbone ” تجربة الطعام الأمريكي الإيطالي في طابع أوروبي للمكان مستلهم من عام 1958م، إلى جانب لإكلير دي جيني” L’Eclair De Genie ” بمخبوزاته الفرنسية الشهيرة.

وعاش الزوار في منطقة المربع رحلة استثنائية منذ افتتاحها في 3 نوفمبر 2022م عبر المطاعم العالمية الفاخرة التي منحت التجارب المميزة لمتذوقي الأطعمة من حول العالم، إضافة إلى العروض والفنون الموسيقية المتنوعة والفعاليات الترفيهية الفريدة.