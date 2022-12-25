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على خلفية حظر العمل للنساء

منظمات أجنبية تعلق عملياتها في أفغانستان

2022-12-25 الساعة 3:23
منظمات أجنبية تعلق عملياتها في أفغانستان
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أوقفت مجموعات الإغاثة الأجنبية، اليوم الأحد، عملياتها في أفغانستان بعد قرار اتخذته طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، إنهم لا يستطيعون الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة في أفغانستان دون وجود النساء في القوى العاملة.

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وقالت المنظمات الأجنبية الثلاث: امتثلنا لجميع المعايير الثقافية، ولا يمكننا ببساطة العمل دون موظفاتنا المتفانيات اللائي يعتبرن ضروريات للوصول إلى النساء اللائي هن في أمس الحاجة إلى المساعدة.

ويمتلك المجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان، على سبيل المثال 468 موظفة في أفغانستان، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

تقييد حقوق وحريات المرأة

وتأتي هذه التطورات في إطار قرارات طالبان الأخيرة التي عمدت إلى تقييد حقوق وحريات المرأة منذ استيلائها على السلطة العام الماضي عقب خروج الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان.

مطالبات بمغادرة السفارات لأفغانستان 

ويُذكر أن تحالف النساء الأفغانيات من أجل التغيير قد طالب السفارات بمغادرة كابل؛ ردًا على منع حركة طالبان تعليم الفتيات والإجراءات المتعسفة بحق السيدات، كما طالب المجتمع الدولي للوقوف ضد طالبان.

منظمات أجنبية تعلق عملياتها في أفغانستان 

وأدى استيلاء طالبان على السلطة في العام الماضي إلى انهيار الاقتصاد الأفغاني ودفع الملايين إلى الفقر والجوع كما توقفت المساعدات الخارجية بين عشية وضحاها بسبب العقوبات على حكام طالبان، بجانب وقف التحويلات المصرفية وتجميد المليارات من احتياطيات العملة في أفغانستان وتقييد الوصول إلى المؤسسات العالمية.

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