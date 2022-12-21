Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وحدات حراسة لفرض رقابة أكثر

منع الغناء والاحتفالات 7 أيام في كوريا الشمالية بأمر الزعيم

2022-12-21 الساعة 12:59
منع الغناء والاحتفالات 7 أيام في كوريا الشمالية بأمر الزعيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

منعت السلطات في كوريا الشمالية، مواطنيها من الغناء أو شرب الكحول أو إقامة أي احتفالات لمدة 7 أيام، تزامنًا مع مرور الذكرى الـ 11 لوفاة الزعيم السابق، كيم جونغ إيل.

التفاصيل

وأمرت الحكومة مواطنيها بالالتزام بالتعليمات والتأمل في حياة جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، الذي توفي في 17 ديسمبر 2011.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليق الدراسة الحضورية بالطائف غدًا

Img

تعادل الرائد ضد النصر بالشوط الأول

وأمرت الحكومة المركزية في كوريا الشمالية، وحدات الحراسة بفرض رقابة أكثر صرامة على المواطنين، مع بث الأفلام الوثائقية حول “إنجازات” كيم جونغ إيل على شاشات التلفزيون كل يوم.

كما أمرت الحكومة المواطنين بتجنب الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو توجيه انتقادات للحكومة، مع إرسال جواسيس لرصد أي شخص يخالف هذه التعليمات خلال أسبوع الحداد على كيم جونغ إيل.

وفي السياق، قال أحد مواطني كوريا الشمالية، والذي لم يكشف عن هويته لأسباب أمنية: إنه من غير المسموح شرب الكحول أو المشاركة في الترفيه خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتجنب المواطنون الأحداث الرئيسة في الحياة، مثل: احتفالات بلوغ سن الرشد، وحفلات الزفاف، والجنازات، أو الاحتفال بذكرى الأموات.

وكانت كوريا الشمالية قد أقامت بعض الأحداث خلال فترة الحداد في الهواء الطلق وسط درجات الحرارة المنخفضة، وفي مقاطعة بيونغان الجنوبية، شمال بيونغ يانغ، تم إجبار السكان على حضور مراسم التأبين طول اليوم في طقس شديد البرودة بلغ 12 درجة تحت الصفر، كما أمرت السلطات جميع النساء الحاضرات بارتداء الملابس التقليدية الكورية، والتي توفر حماية بسيطة ضد البرد.

بالإضافة إلى أنه تمت إقامة حفل تأبين من قبل عمال مناجم الفحم أمام مبنى حكومي لمدة ساعتين في طقس بارد للغاية وصل إلى 20 درجة تحت الصفر.

وانتقد هؤلاء العمال هذا الأمر قائلين: إن كيم جونغ إيل لا يزال يجعل الشعب يعاني من الجوع والطقس البارد حتى بعد فترة طويلة من وفاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية