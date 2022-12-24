منع ظهور الشرطة السودانية عبر مواقع التواصل

أثار قرار جديد يخص الشرطة السودانية جدلًا خلال الساعات الماضية، بعد ظهور منشور يمنع أفراد الشرطة من الظهور بالزي الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرار

وأفاد البيان الصادر من مدير عام الشرطة الفريق أول عنان حامد: بأنه تلحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض منسوبي الشرطة في منصات التواصل الاجتماعي، والمعلوم أن الزي الرسمي يرتبط بالعمل الوظيفي للمهنة الشرطية.

وأضاف القرار: حسماً لتلك الظاهرة، رأينا التدخل بإصدار أمر يمنع تلك الظاهرة.

حظر نهائي

وحظر القرار ظهور أي شرطي بالزي الرسمي بمواقع التواصل إلا بعد الحصول على إذن، كما حظر تناول قضايا تخص الشرطة إلا عبر الجهات الرسمية فقط أو تصوير القوات أثناء العمل إلا بإذن من الجهات المُختصة.

وطالب القرار، الإدارة القانونية والشرطة الأمنية بمتابعة تنفيذ الأوامر.

ردود أفعال

وانقسم مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حول القرار المذكور، ورأى المؤيدون أن القرار صائب بل تأخر كثيراً.

في المقابل، يشير الناقمون إلى أن القرار محاولة لتخفيف الحملة ضد الشرطة، وخطوة لاستعادة البريق المفقود بعد أن اهتزت صورة الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية مؤخراً.