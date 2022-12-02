مهاجر يقتحم حدود أوروبا بطريقة أغرب من الخيال 

اقتحم مهاجر غير شرعي حدود أوروبا عبر المغرب ليصل إلى إسبانيا ومنها للاتحاد الأوروبي، وفي حين أن فكرة الهجرة نفسها أمر أصبح معتادًا إلا أن الطريقة هنا جاءت بشكل غير مألوف.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد صنع أحد المهاجرين التاريخ لكونه أول شخص موثق يطير بالمظلات عبر الحدود الجنوبية لإسبانيا مع المغرب ويصل إلى التراب الأوروبي.

وكان اثنان من مواطني إسبانيا يقودان السيارة على طول السياج المزدوج داخل جيب مليلية الإسباني بشمال إفريقيا، وصورا المشهد المذهل قبل الاتصال بالشرطة.

ويمكن سماع أحد الرجلين في السيارة وهو يقول لرفيقه: أخي، إنه ينزل بمظلة شراعية، لقد هبط لتوه، يا له من هبوط صعب.

فيجيب الرجل الآخر: اتصل بالحرس المدني.

ومع ذلك، فقد هرب المهاجر المجهول بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، كما لم يُعرف بعد هوية المهاجر الجريء وجنسيته.

عبور تاريخي لـ أوروبا

وأكد المسؤولون المحليون مساء أمس، على أن العبور التاريخي، بحسب وصف الديلي ميل، هذا هو أول حالة موثقة لشخص يقتحم الحدود بهذه الطريقة، كما أنه أول دخول معروف إلى مليلية من المغرب لمهاجر غير شرعي منذ 24 يونيو.

تكلفة المظلة الشراعية

يُعتقد أن المظلة الشراعية التي استخدمها المهاجر بشكل غير شرعي، لم تكلفه سوى 5.50 جنيهات إسترلينية عبر الإنترنت، وقد تم تركها في مكان الواقعة.

وهذا السياج الحدودي هو نفسه الذي اقتحم منه نحو 150 مهاجرًا حدود أوروبا في يناير من العام الماضي، وتمكن نحو 90 منهم من العبور إلى الجيب الإسباني.