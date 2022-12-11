مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها العبث

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، عن الفترة المحددة للاستئناف لجميع الحالات بما فيها حالات العبث.
وأوضح الحساب الرسمي لنادي الإبل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن إدارة المهرجان أعلنت أنه يمكن للمشارك المطالبة بجميع حالات الاستئناف، ومنها استئناف العبث بعد ساعة فقط من إبلاغ المخالفة أو رصد حالة العبث.
وأكدت إدارة المهرجان أن مدة الاستئناف في حالات العبث ساعة فقط من وقت التبليغ، ولا يحق للمشارك الاستئناف بعد الوقت المحدد.