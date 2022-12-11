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ساعة فقط من وقت التبليغ

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها العبث

2022-12-11 الساعة 11:59
مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها العبث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، عن الفترة المحددة للاستئناف لجميع الحالات بما فيها حالات العبث.

بعد ساعة فقط

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الإبل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن إدارة المهرجان أعلنت أنه يمكن للمشارك المطالبة بجميع حالات الاستئناف، ومنها استئناف العبث بعد ساعة فقط من إبلاغ المخالفة أو رصد حالة العبث.

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وأكدت إدارة المهرجان أن مدة الاستئناف في حالات العبث ساعة فقط من وقت التبليغ، ولا يحق للمشارك الاستئناف بعد الوقت المحدد.

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