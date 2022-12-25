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من أكبر مهرجانات الألعاب في العالم

مهرجان الرياض للألعاب ينطلق غدًا بأكثر من 30 ركنًا

2022-12-25 الساعة 10:36
مهرجان الرياض للألعاب ينطلق غدًا بأكثر من 30 ركنًا
المواطن - فريق التحرير

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يفتتح موسم الرياض 2022، غدًا الاثنين، النسخة الثالثة من مهرجان الرياض للألعاب الذي يمثل أحد أكبر مهرجانات الألعاب في العالم، ويقام بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق الموسم الـ15 الترفيهية.

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أكبر الفعاليات الترفيهية

ويمثل المهرجان أكبر موقع للفعاليات الترفيهية في العاصمة ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر حتى الأول من يناير 2023، ويشارك فيه أكثر من 30 ركنًا ترفيهيًّا، وأكثر من 40 علامة تجارية متخصصة في المجال لمنح كافة أفراد العائلة تجارب ممتعة وجديدة.

الشخصيات المؤثرة

ويستقطب مهرجان الرياض للألعاب الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والمحبوبة لدى الأطفال وأفضل العروض العالمية مثل: ترانسفورمرز، كما يشتمل على العديد من المناطق الفرعية التي تستوعب الاهتمامات الترفيهية، حيث العديد من ألعاب الفيديو والسيارات والمساحات المخصصة للزائرات الصغيرات، إلى جانب مناطق الألعاب العائلية والمسرح الذي يشهد عروضًا جديدة ومميزة وحلبات السباق وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

تجارب مثيرة

يمنح المهرجان للزوار تجارب عائلية مليئة بالترفيه والمتعة وسط مشاركة أبرز العلامات التجارية المختصة بالألعاب في حدث ترفيهي مليء بالإثارة والمتعة.

ويستقبل مهرجان الرياض للألعاب زواره يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط التالي:

https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=601/ar_Riyadh_Toy_Festival.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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