مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال إفريقيا

أُعلنت اليوم الاثنين، قرعة دوري أبطال إفريقيا، والذي يُقام بنظام المجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي.

نتيجة القرعة

وجاءت نتيجة قرعة دورى رابطة أبطال إفريقيا التي أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم على النحو التالى:

المجموعة الأولى وضمت: فيتا كلوب- شبيبة القبائل الجزائرى- بتروأتليتكو الأنجولي- الوداد المغربي.

المجموعة الثانية: القطن الكاميرونى- الهلال السوداني- صن داونز الجنوب إفريقي- الأهلي.

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندى- سيمبا التنزانى- حوريا كوناكرى الغينى- الرجاء المغربي.

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني- شباب بلوزداد الجزائري- الزمالك- الترجي التونسي.

مواجهات متكررة

وأظهرت النتائج تواجد الأهلي مع صن داونز من جديد في مجموعة واحدة، مثل النسخة الماضية من دوري الأبطال وللمرة الخامسة على التوالي، كما وقع الزمالك مع الترجي التونسي في مجموعته القوية التي ضمت أيضًا المريخ السودانى، وشباب بلوزداد الجزائرى، لتسود حالة من الصمت من قبل النادي الأبيض بشأن هذه النتيجة.

انطلاق المنافسات

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في فبراير المقبل على أن ينتهي في الأول من أبريل من نفس العام.

وتقام مباريات الجولة الأولى يومي 10 و11 فبراير، والجولة الثانية يومي 17 و18، والجولة الثالثة يومي 24 و25، والجولة الرابعة يومي 6 و7 مارس، والجولة الخامسة يومي 17 و18، والجولة السادسة يومي 31 مارس و1 أبريل.

ويملك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا بالرقم 10.