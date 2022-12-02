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مواجهة صعبة لـ الكاميرون اليوم أمام البرازيل لدخول دور الـ16

2022-12-02 الساعة 3:13
مواجهة صعبة لـ الكاميرون اليوم أمام البرازيل لدخول دور الـ16
المواطن - متابعة

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يلعب منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره البرازيلي فى العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب “لوسيل” ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

منتخب الكاميرون
لاعبو الكاميرون – المصدر @FIFAWorldCup

دور الـ16

واستطاع منتخب البرازيل التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعد فوزه في أول مباراتين على صربيا بثنائية نظيفة ثم على سويسرا 1 – 0، وتمتلك أسود الكاميرون 3 فرص للتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم، جميعها تعتمد على فوز أسود إفريقيا على البرازيل، لتحقق المستحيل في رحلة التأهل.

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فرص الصعود

– الفوز على البرازيل بفارق هدفين أو أكثر: بشرط تعادل سويسرا وصربيا

ـ الفوز على البرازيل بفارق هدف واحد: بشرط تعادل سويسرا وصربيا مع تفوق الكاميرون على سويسرا في عدد الأهداف

ـ الفوز على البرازيل: بشرط فوز صربيا على سويسرا بشرط أن يبقى فارق أهداف الكاميرون فى المجموعة أفضل من فارق أهداف صربيا

صدارة السامبا

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على صربيا وسويسرا، بينما يأتي منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الكاميرون والهزيمة أمام البرازيل، فيما يحتل الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع صربيا والتي تأتي في مؤخرة المجموعة بالتساوى مع الكاميرون في الرصيد نقطة واحدة.

وتأهل 14 منتخباً حتى الآن إلى دور الـ 16 وهي، هولندا، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، البرتغال، والبرازيل.

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