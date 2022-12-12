مواجهة ميسي ومودريتش عنوان مباراة الأرجنتين وكرواتيا

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ستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، بمثابة مواجهة خاصة بين النجمين ليونيل ميسي ولوكا مودريتش.
وقبل مواجهة الغد، شارك ليونيل ميسي في 24 مباراة في كأس العالم، وعند مشاركته غدًا أمام كرواتيا فسيكون وصل لمباراته رقم 25 ليتساوى مع الألماني لوثر ماتيوس كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم.
وتصطدم رغبة ميسي برغبة لوكا مودريتش في الفوز بلقب كأس العالم، حيث يُعد مونديال 2022 هو المونديال الأخير لكل من النجمين.
وستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا غدًا هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.
وكان منتخب كرواتيا تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.
يذكر أن منتخب كرواتيا كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.
مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.