مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن

قبضت شرطة محافظة القطيف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته، وتلقى المعتدى عليه الرعاية الطبية وغادر المستشفى – ولله الحمد.

إحالة للنيابة

ووفقًا لبيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.