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بالإضافة لسرقة ما بحوزته

مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن

2022-12-22 الساعة 5:02
مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة القطيف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته، وتلقى المعتدى عليه الرعاية الطبية وغادر المستشفى – ولله الحمد.

إحالة للنيابة

ووفقًا لبيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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