مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لارتكابهم حوادث متنوعة، بينها قضايا جنائية ونقل إيواء مخالفين.

ونشر الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.

التفاصيل

ضبطت قوات الأمن عددًا من الأشخاص ظهروا عبر محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.

كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية.

فيما أُلقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بنقل في مركبة يقودها 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كما ألقت القوات الأمنية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بنقل في مركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قبله.

كما تم القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل في مواقع مختلفة.