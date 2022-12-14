مواطن أتلف جهاز رصد آلي عمدًا في قبضة الأمن

قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة بتكسيره والعبث بمحتوياته.

إحالة للنيابة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.