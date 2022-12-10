مواطن انتحل صفة غير صحيحة في قبضة الأمن

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم على مواطن، لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

إحالة للنيابة العامة

وحسب بيان الأمن العام، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.