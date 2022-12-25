مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.