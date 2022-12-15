مواطن في قبضة الأمن لسلبه محلًا تجاريًا بالجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفًا متنقلًا من محل تجاري في محافظة القريات.

إحالة للنيابة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.