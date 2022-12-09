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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

مواطن في قبضة الأمن لنقله 7 مخالفين لنظام الحدود

2022-12-09 الساعة 3:15
مواطن في قبضة الأمن لنقله 7 مخالفين لنظام الحدود
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة القرى بمنطقة الباحة على مواطن لنقله في مركبة يقودها، 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، 6 من الجنسية الإثيوبية وواحد من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبات المخالفات

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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