مواطن يجسد أرقى معاني الإنسانية وينقذ حياة والدته بقطعة من جسده

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لم يتردد لحظة في إنقاذ والدته والتبرع لها بقطعة من جسده، ليقرر عبدالله آل نجران التبرع لها بإحدى كليتيه، مجسدًا أرقى معاني الإنسانية.
تداول مواطنون قصة عبدالله، مشيدين بموقفه كرد جميل لوالدته التي سهرت الليالي من أجله، لإنهاء معاناتها من آلام الفشل الكلوي.
أشاد المواطنون بالابن البار، داعين له بالصحة والسلامة، وأن ما فعله سيجعله الله في ميزان حسناته.
قصة عبدالله لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقه مواطن آخر يدعى طلال آل مخلص ليضرب مثلا حيًّا في التضحية والإخلاص والوفاء، حينما قرر التبرع لزوجته بإحدى كليتيه، بعد معاناة 5 سنوات من العلاج دون حل.
حيث طرق المواطن كل الأبواب بحثًا عن علاج لزوجته طيلة الخمس سنوات، كما بحث عن متبرع بالعائلة وخارجها ولم يجد متبرعًا.
وفي لحظة حاسمة، قرر الزوج الوفي إنقاذ حياة زوجته بنفسه والتبرع لها، لكن وقف وزنه الزائد عائقًا أمام استكمال هذه الخطوة، فعزم بكل إرادة التخلص من وزنه الزائد والخضوع لنظام غذائي قاسٍ على مدار 4 شهور حتى نقص وزنه أكثر من 20 كيلو جرامًا، ثم قرر التبرع بإحدى كليتيه لزوجته.