مواطن يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام

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حاول محمد مطلق الإشيقر، عميد كلية حقوق مؤسس وأكاديمي سابق، أن يحبس دموعه أثناء إعلان اسم زوجته التي فارقت الحياة قبل حفل تكريمها من الجامعة، ولكنها انهمرت حينما استلم شهادة تكريمها.
حضرتُ حفل تخرج زوجتي #نوير_العتيبي رحمها الله تعالى وغفر الله لها
حتى لا يكون مقعدها فارغاً وحتى يبقى أسمها خالداً ولأنها تستحق التقدير لذاتها وتفوقها.
كانت عنوان للمثابرة والإصرار
أم رائعة
زوجة صالحة
معلمة مُحِبة ومخلصة
مثقفة وقارئة وطالبة علم
كم كنتِ رائعة رحمك الله pic.twitter.com/WHoisH93JVقد يهمّك أيضاً
— د.محمد الأشيقر⚖️ (@Alasheger) December 3, 2022
وأوضح الإشيقر أنه وزوجته الراحلة كانا ينتظران يوم التكريم، حيث كانت تطمح أن تكمل دراسة الماجستير على الرغم من كونها موظفة، وظل طموحها حتى وجدت الجامعة وبدأت دراستها أثناء جائحة كورونا واختتمت دراستها بمناقشة رسالة الماجستير “أثناء مرضها” والتي حصلت فيها على ثناء وإعجاب الجميع، بحسب “العربية”.
وأضاف الإشيقر أنه كان بجانب زوجته في جميع مراحل دراستها، ودعمها ماليًّا ونفسيًّا وفكريًّا حتى وصلت لهذه المرحلة، ثم تقدمت بطلب لحضور حفل التخرج قبل وفاتها بمدة قصيرة، رغم أنها لم تستلم نتائجها إلا أنه أخبرها بحصولها على الماجستير وهي على فراش الموت وابتسمت ابتسامة أثلجت صدره- على حد قوله.
وتابع، أن الله أراد أن ترحل قبل حفل التخرج بأيام، حيث كان يتمنى أن تكون حاضرة وتشاهد إنجازها بنفسها، وحضر لأنه لا يزال يشعر بوجودها ولكونها تستحق هذا التكريم، معتبرًا إياها مثالًا للتكريم والتقدير والحب والاحترام.
ولفت إلى أنه تخرج من 3 جامعات ولم يحضر حفلًا واحدًا بعد تخرجه، وحفل تكريمها هو أول حفل تكريم يتواجد به؛ لما يعنيه في داخله فقد كانت كل شيء بالنسبة له.