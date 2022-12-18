مواطن يسدد فاتورة مياه بالخطأ قيمتها 11862 ريالًا

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن سدد فاتورة مياه بطريق الخطأ قيمتها تقارب 12 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.

فاتورة مياه خطأ

ونشر المواطن عبر تويتر رسالة قال فيها :” إلى من يهمه الأمر أرجو النظر في موضوعي بعين الرحمة والإنصاف فأنا سددت فاتورة عن طريق الخطأ بمبلغ 11862 ريال في 1-10-2022 وحتى الآن لم يتم استرجاع المبلغ. وذكر المواطن رقم الطلب الذي تقدم فيه بإعادة المبلغ ورقم الهاتف للتواصل معه.

ورد حساب العناية بالعملاء في الشركة بالقول :” نعتذر منك ونقدر لك انتظارك، تم توجيه طلبك وسيتم خدمتك بإذن الله لا تشيل هم”.

خطوات طلب توصيل مياه

وفي وقت سابق جدد الشركة التذكير بالخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية: