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مواطن يسدد فاتورة مياه بالخطأ قيمتها 11862 ريالًا

2022-12-18 الساعة 3:21
مواطن يسدد فاتورة مياه بالخطأ قيمتها 11862 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن سدد فاتورة مياه بطريق الخطأ قيمتها تقارب 12 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.

فاتورة مياه خطأ

ونشر المواطن عبر تويتر رسالة قال فيها :” إلى من يهمه الأمر أرجو النظر في موضوعي بعين الرحمة والإنصاف فأنا سددت فاتورة عن طريق الخطأ بمبلغ 11862 ريال في 1-10-2022 وحتى الآن لم يتم استرجاع المبلغ. وذكر المواطن رقم الطلب الذي تقدم فيه بإعادة المبلغ ورقم الهاتف للتواصل معه.

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ورد حساب العناية بالعملاء في الشركة بالقول :” نعتذر منك ونقدر لك انتظارك، تم توجيه طلبك وسيتم خدمتك بإذن الله لا تشيل هم”.

خطوات طلب توصيل مياه

وفي وقت سابق جدد الشركة التذكير بالخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية:

  •  تسجيل الدخول على التطبيق
  • فتح الصفحة الرئيسية، الضغط على أيقونة توصيلة جديدة
  • ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة
  • ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.

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