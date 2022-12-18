مواطن يسدد فاتورة مياه بالخطأ قيمتها 11862 ريالًا

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن سدد فاتورة مياه بطريق الخطأ قيمتها تقارب 12 ألف ريال في شهر أكتوبر الماضي.
ونشر المواطن عبر تويتر رسالة قال فيها :” إلى من يهمه الأمر أرجو النظر في موضوعي بعين الرحمة والإنصاف فأنا سددت فاتورة عن طريق الخطأ بمبلغ 11862 ريال في 1-10-2022 وحتى الآن لم يتم استرجاع المبلغ. وذكر المواطن رقم الطلب الذي تقدم فيه بإعادة المبلغ ورقم الهاتف للتواصل معه.
ورد حساب العناية بالعملاء في الشركة بالقول :” نعتذر منك ونقدر لك انتظارك، تم توجيه طلبك وسيتم خدمتك بإذن الله لا تشيل هم”.
وفي وقت سابق جدد الشركة التذكير بالخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.
وأوضحت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية: