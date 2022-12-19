مواطن يعلق على فوز الأرجنتين بالمونديال: بعت سيارتي لأرى ميسي

عبر مواطن عن سعادته بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أنه باع سيارته من أجل رؤية نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وقال خلال لقاء تليفزيوني خارج ملعب لوسيل بقطر: والله العظيم أجمل يوم في حياتي اليوم.. ميسي قفل على الكرة خلاص، يلعب تنس جولف أي شيء، والله ما عاد فيه كورة.

باع سيارته

وتابع: قطر عملت إللي عليها وزيادة، والمباراة ونستنا، وميسي ونسنا، أخذ الكأس.

وأشار إلى أنه باع سيارته من أجل متابعة البطولة، قائلًا: ما بعت السيارة عبث، بعتها لأنني واثق في أبودياجو –ميسي- وحتى أشوفه يتوج بكأس العالم.. والحمد لله أن ميسي فرحني، السيارة يأتي غيرها، لكن أبودياجو ما بشوفوا تاني.