مواطن يعلق على فوز الأرجنتين بالمونديال: بعت سيارتي لأرى ميسي

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عبر مواطن عن سعادته بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، مشيرًا إلى أنه باع سيارته من أجل رؤية نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.
مشجع سعودي: اليوم أسعد أيام حياتي وبعت سيارتي لمشاهدة ميسي يتوج بكأس العالم#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/uHWs6JhuZb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وقال خلال لقاء تليفزيوني خارج ملعب لوسيل بقطر: والله العظيم أجمل يوم في حياتي اليوم.. ميسي قفل على الكرة خلاص، يلعب تنس جولف أي شيء، والله ما عاد فيه كورة.
وتابع: قطر عملت إللي عليها وزيادة، والمباراة ونستنا، وميسي ونسنا، أخذ الكأس.
وأشار إلى أنه باع سيارته من أجل متابعة البطولة، قائلًا: ما بعت السيارة عبث، بعتها لأنني واثق في أبودياجو –ميسي- وحتى أشوفه يتوج بكأس العالم.. والحمد لله أن ميسي فرحني، السيارة يأتي غيرها، لكن أبودياجو ما بشوفوا تاني.