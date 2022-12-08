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تجاوز ثمن البيت المليون ريال

مواطن يُحذر من البيوت الجاهزة: تشققات وهبوط بالأرضيات

2022-12-08 الساعة 12:05
مواطن يُحذر من البيوت الجاهزة: تشققات وهبوط بالأرضيات
المواطن - فريق التحرير

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يعاني بعض المواطنين من مشاكل معمارية وفنية في البيوت الجاهزة، حيث يقوم المواطن بشرائها بمبالغ عالية ليكتشف مشاكل عديدة في البناء والإصلاحات.

هبوط وتشققات

وفي هذا السياق، وثق المواطن سلطان الخمشي مقطع فيديو حذر خلاله من شراء البيوت الجاهزة، مستعرضًا من خلاله هبوطًا في أرضية الحوش وتفكك البلاط وتشققات بالجدران.

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وبحسب الخمشي، فقد تم إنشاء المنزل بتكلفة أكثر من مليون ريال، وبعد مرور أقل من عام، ظهرت تشققات في الجدران، وهبوط في الأرضيات.

فلل الكرتون

نفس المشكلة عانى منها ملاك فلل الكراتين بسبب الأضرار، مثل المواطن محمد الذي اشترى فيلا وقسطها مليونين و200 ألف ريال، ولكنها تصدعت فأخرج عائلته من البيت، ورفع عليه المستأجرون بالمنزل قضية.

وقال محمد بن عبدالله في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن فلل الكراتين تسببت في انفصال زوجته عنه بسبب الضغوط المعنوية والمادية التي مروا بها.

وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.

الغش التجاري

وكثيرًا ما طالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحمايةً للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

 

 

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