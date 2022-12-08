مواطن يُحذر من البيوت الجاهزة: تشققات وهبوط بالأرضيات

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يعاني بعض المواطنين من مشاكل معمارية وفنية في البيوت الجاهزة، حيث يقوم المواطن بشرائها بمبالغ عالية ليكتشف مشاكل عديدة في البناء والإصلاحات.
وفي هذا السياق، وثق المواطن سلطان الخمشي مقطع فيديو حذر خلاله من شراء البيوت الجاهزة، مستعرضًا من خلاله هبوطًا في أرضية الحوش وتفكك البلاط وتشققات بالجدران.
وبحسب الخمشي، فقد تم إنشاء المنزل بتكلفة أكثر من مليون ريال، وبعد مرور أقل من عام، ظهرت تشققات في الجدران، وهبوط في الأرضيات.
نفس المشكلة عانى منها ملاك فلل الكراتين بسبب الأضرار، مثل المواطن محمد الذي اشترى فيلا وقسطها مليونين و200 ألف ريال، ولكنها تصدعت فأخرج عائلته من البيت، ورفع عليه المستأجرون بالمنزل قضية.
فيديو | محمد بن عبدالله: فلل الكراتين تسببت في انفصالي #الراصد pic.twitter.com/nqfs98GOUh
— الراصد (@alraasd) January 13, 2020
وقال محمد بن عبدالله في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن فلل الكراتين تسببت في انفصال زوجته عنه بسبب الضغوط المعنوية والمادية التي مروا بها.
وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.
وكثيرًا ما طالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحمايةً للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.