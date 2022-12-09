مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، بداية من دور الـ16 إلى الدور النهائي.
وستقام المباريات بداية من دور ثمن النهائي إلى دور نصف النهائي بنظام التجمع، على أن تُقام مباراتا النهائي ذهابًا وإيابًا وستقام مباريات دور ثمن النهائي يومي 19 و 20 فبراير، على أن تُقام مباراتا دور الثمانية يوم 23 فبراير ومباراة نصف النهائي يوم 26 فبراير.
وستكون مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 أبريل المقبل، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في ملعب سايتاما في اليابان معقل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في القارة الآسيوية، لمعرفة من سيتأهل من منطقة الغرب لمواجهة نادي أوراوا في النهائي.