مواعيد مباريات الهلال والشباب والفيصلي بـ دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

وتلعب أندية الهلال والشباب والفيصلي في البطولة حيث تمثل المملكة في نسخة العام الحالي.

مباريات دوري أبطال آسيا

وتُقام مباريات الأدوار الإقصائية من ثمن النهائي إلى نصف النهائي بنظام التجمع في دولة واحدة ومن مباراة واحدة، عكس النهائي الذي يُقام من مباراتين “ذهاب وإياب”.

وتنطلق مباريات ثمن نهائي أبطال آسيا لمنطقة الغرب بداية من يوم الأحد 19 فبراير، حيث يلعب الشباب مع فريق ناساف كارشي الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان.

وفي يوم الاثنين 20 فبراير، يلعب الهلال أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، والفيصلي يواجه فريق فولاد خوزستان الإيراني.

وتنطلق مباريات ربع النهائي لأندية غرب القارة يوم 23 فبراير، بينما يُقام الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.

جدير بالذكر أن نادي أوراوا الياباني سيمثل أندية شرق القارة في نهائي دوري الأبطال، حيث ينتظر النادي المتأهل من منطقة الغرب للعب الدور النهائي.