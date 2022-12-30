مواقف آمنة لانتظار المركبات أثناء هطول الأمطار في مكة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات، وذلك بشكل مؤقت خلال هطول الأمطار على مكة المكرمة.
واشتملت تحديد النقاط على مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، وجبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.
يأتي ذلك إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بداية من مساء أمس الخميس حتى يوم السبت القادم، وما قد ينتج عنها من ارتفاعا في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة، داعية في الوقت نفسه بمتابعة تطورات الحالة الجوية عبر منصة المركز الوطني للأرصاد.