موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G13 خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف.

أحدث التسريبات

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر MySmartPrice عن تصميم Moto G13، وأيضاً تفاصيل مواصفات الكاميرا في الهاتف.

ويعد هاتف Moto G13 أحد الإصدارات المتوسطة، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي باثنان من النماذج 5G و4G، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار 5G في أسواق أمريكا الشمالية، بينما ينطلق إصدار 4G في أسواق آسيا.

إعدادات مزدوجة

ويضم Moto G13 كاميرا بتصميم مستطيل بإعدادات مزدوجة، كما تأتي الكاميرا بتصميم مسطح، مع اثنان من الحلقات، وتضم إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، أيضاً يضم الجانب الأيمن زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

ويظهر الهاتف بتصميم مسطح للشاشة، مع حواف نحيفة، وثقب يتوسط الشاشة للكاميرا الأمامية، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، مع مكبر صوتي grille.