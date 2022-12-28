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مضاد للصدمات والخدوش

موتورولا تنافس سامسونج بأحدث إصداراتها

2022-12-28 الساعة 11:28
موتورولا تنافس سامسونج بأحدث إصداراتها
المواطن -فريق التحرير

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بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تجعله ينافس أفضل هواتف سامسونج التي طرحت العام الجاري.

مقاوم للماء والغبار

ويأتي هاتف Moto G72 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.5/74.4/7.9) ملم، وزنه 166 غ.

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أما شاشته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2460/10809 ) بيكسل، ترددها 120 هيرتزًا، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبًا.

نظام أندرويد

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث إلى Android 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت.

ويتميز الجهاز بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميجابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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