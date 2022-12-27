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موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

2022-12-27 الساعة 11:51
موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 27 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

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تمكين المنشآت المتناهية الصغر من الاستفادة بخدمات إدارة الرواتب

تأخير الدوام الرسمي لمدارس القريات الأربعاء والخميس

إخلاء العمارة المائلة في حفائر مكة وإغلاق الشارع

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره

النيابة العامة: السجن 3 سنوات عقوبة غش المنتجات

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