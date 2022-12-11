مورجان عن دموع رونالدو: مر بأصعب سنة في حياته

دافع الصحافي البريطاني بيرس مورجان، عن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم 2022.

مورجان يدافع عن رونالدو

وبدت علامات الحزن والصدمة على كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة بخسارة البرتغال ضد المغرب، وظل يبكي حتى الدخول إلى غرفة الملابس، بعد توديع مونديال قطر 2022 من الدور ربع النهائي.

وعلق مورجان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “حزين جدًا لرؤية رونالدو يبكي مع انتهاء حلمه بالفوز بكأس العالم”.

وتابع: “أولئك الذين يسخرون منه يجب أن يتذكروا ما فعله لكرة القدم.. إنه الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، وهو رجل رائع مر بأصعب سنة في حياته داخل وخارج الملعب، لقد نال احترامنا”.

معاناة هذا الموسم

وكان نادي مانشستر يونايتد قد فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو، قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2022، بعد الحوار الذي أجراه مع مورجان، وهاجم خلاله إدارة النادي والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاج.

كما جلس كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم 2022، حيث شارك جونزالو راموس كأساسي بدلًا منه.

ويُخيم الغموض على مستقبل رونالدو خلال الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).