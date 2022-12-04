موسكو تلوِّح بالرد على وضع سقف لسعر النفط

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تعتزم موسكو عدم القبول بوضع سقف لسعر النفط الروسي بواقع 60 دولارًا للبرميل من جانب الغرب وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.
ونقل التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، عن نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك، قوله إن روسيا تنظر إلى هذه الأداة (الحد الأقصى) باعتبارها لا تتوافق مع اقتصاد السوق.
وأردف الكسندر نوفاك، أن موسكو ستطور آلية من شأنها أن تمنع تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، لكنه لم يذكر تفاصيل.
غير أن نوفاك أعلن أن بلاده التي تعد قوة عظمى في مجال الطاقة، على استعداد لتقليل إنتاجها من البترول في حال كانت أرادت الدول تطبيق هذا الحد الأقصى لسعر النفط.
ورأى نوفاك أن سوق النفط عاد اليوم إلى حالة أفضل مما كان عليها قبل شهرين، لكنَّه نوَّه إلى استمرار وجود حالات من عدم اليقين بسبب التضخم المرتفع وبسبب تفشي فيروس كورونا في الصين على سبيل المثال.