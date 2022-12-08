موسم الرياض لكبار السن: دخولكم مجاني لـ 8 مناطق

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كشفت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، عن منحها فرصة الدخول مجانًا لكبار السن “60 عامًا فأكثر”، لـ8 مناطق ترفيهية من مناطق موسم الرياض 2022.
وذكر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع “تويتر” أنه يمكن التسجيل من خلال تطبيق “توكلنا”، حيث تحتوي المناطق على عدد من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية من مختلف شرائح المجتمع.
وأفادت أن المناطق التي يمكن لكبار السن الدخول مجانًا إلى مناطق: بوليفارد سيتي، رياض زوو، سوق الزل، أماجينيشن بارك، قرية زمان، فان فستيفال، ونتروندرلاند، وبوليفارد وورلد، والاستمتاع بالفعاليات داخل تلك المناطق.
انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويشتمل على 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.
ويقدم الموسم هذا العام في نسخته الجديدة أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.
ويتضمن أيضًا 8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، كما يوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.