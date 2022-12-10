موسم الرياض يستعيد ذكريات ماجد عبدالله في مسرحية السهم الملتهب

ضمن سلسلة المسرحيات التي ينظمها موسم الرياض 2022، تشهد منطقة بوليفارد رياض سيتي” مسرحية يسطع من خلالها مجدداً نجم ماجد عبدالله، النجم السابق للمنتخب الوطني ونادي النصر، اللاعب السعودي الذي يحظى بجماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها.

وتستعرض مسرحية السهم الملتهب مسيرة ماجد عبدالله، حيث تسلط الضوء على مشواره الكروي محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، ومراحل وصوله إلى النجومية وتغلّبه على التحديات والعوائق التي اجتازها في مسيرته الطويلة.

وتعرض المسرحية بدءًا من يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، في (استوديو 1) في بوليفارد رياض سيتي.

أيقونة الكرة السعودية والعربية

ويعد الكابتن ماجد عبدالله المولود في جدة عام 1959 أحد أيقونات الكرة السعودية والخليجية والعربية؛ بما قدمه من عطاء مميز في الميادين الخضراء، وما أحرزه من أهداف ستظل محفورة في الذاكرة.

وامتدت مسيرته في كرة القدم طوال 22 عامًا، مشاركًا لناديه النصر والمنتخب السعودي، واستطاع المنتخب بقيادته الحصول على كأس الأمم الآسيوية أكثر من مرة، والوصول إلى نهائيات كأس العالم والارتقاء لدور الـ16 لأول مرة عام 1994.

وستكون تذاكر هذه الفعالية شاملة لدخول البوليفارد، ويمكن الحصول عليها من خلال الرابط:

https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=852/ar_Al_Sahim_Al_Multahib

فعاليات ترفيهية متنوعة

وتعرض منطقة “بوليفارد رياض سيتي”؛ إحدى المناطق الترفيهية الـ15 في موسم الرياض 2022، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وتضم مناطق فرعية عديدة، منها منطقة “الموسيقى”، ومنطقة “استديو” الخاصة بعشاق الفن، ومنطقة “أفالانش” المدينة الثلجية، ومنطقة “تراكاديرو” منطقة ألعاب الفيديو.

ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره من مختلف الفئات تجربة التنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.