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عرض بصري وألوان العلم

موسم الرياض يشارك بفعاليات مميزة في اليوم الوطني البحريني

2022-12-17 الساعة 10:38
موسم الرياض يشارك بفعاليات مميزة في اليوم الوطني البحريني
المواطن - فريق التحرير

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وسط أجواء أخوية مبهجة بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، شارك موسم الرياض 2022، في اليوم الوطني البحريني الثاني والخمسين من خلال عدد من فعاليات وأركان تزينت بألوان العلم البحريني.

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ألوان علم البحرين

وحملت شاشات “سكوير” في منطقة بوليفارد رياض سيتي عرضًا بصريًا باهرًا لقيادات البلدين، كما تزينت النافورة وإضاءات البوليفارد بألوان علم البحرين؛ فضلًا عن الأغاني الوطنية ومشاعر المحبة بين الشعبين السعودي والبحريني التي تعكس مدى ما تحمله المناسبة من مكانة لديهما.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الرياض يزخر بالعديد من الفعاليات الاحتفالية في الأيام الوطنية للدول الصديقة والشقيقة، والتي تعبر عن مشاعر الود والمحبة التي تحملها قيادة المملكة وشعبها تجاه الأشقاء والأصدقاء.

مشاركة اليوم الوطني البحريني مشاركة اليوم الوطني البحريني مشاركة اليوم الوطني البحريني

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