موسم الرياض يضاعف نجاحاته بـ5 شهادات جديدة في جينيس

ضمن سلسلة نجاحاته المتوالية وفعالياته المتجددة والجذابة، حقق موسم الرياض 2022 خمسة أرقام جديدة في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.

أرقام موسم الرياض

وحصد موسم الرياض الرقم القياسي بتسجيل بحيرة “لاجون” في منطقة “بوليفارد وورلد” بوصفها أكبر بحيرة صناعية في العالم، بمساحة تبلغ 12.19 هكتار، أي ما يساوي (30.13) فدان.

وفي السياق نفسه، سجل الموسم ضمن المنطقة نفسها أرقامًا أخرى في جينيس من خلال مجسم يعد أكبر مجسم معدني لشخصية خيالية في العالم بارتفاع 33.7م، إضافة إلى أكبر كرة ضوئية LED في العالم، بواقع 35م،بما يساوي (114) قدمًا و(10) بوصات.

ونجح الموسم من خلال لعبة “سكاي لوب” في منطقة “بوليفارد وورلد” أيضًا بتسجيل رقم آخر ضمن موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بوصفها أطول “سكاي لوب” متنقل في العالم، كما حصل “مرواس” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” على لقب أكبر استديو إنتاج موسيقي في العالم.

منظومة ترفيهية مستدامة

وكان موسم الرياض قد نجح من خلال شهاداته بموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في بناء منظومة ترفيهية مستدامة، ورؤية تستشرف المستقبل وتسهم في تحسين جودة الحياة، عبر ابتكاراته المستمرة، وجهوده في استثمار إمكاناته بطريقة تضاعف الاستفادة من الموجودات السابقة.

وتميزت فعاليات الموسم في أرقامها القياسية الحالية والسابقة بعدد من المنجزات، التي لامست مختلف الجوانب الحياتية لسكان المملكة وزوارها، من خلال التفاعل مع أفراد المجتمع، والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية، والتخطيط لتنفيذها.