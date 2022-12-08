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يستمر 92 يومًا

موسم الوسم أوله وآخره مطر

2022-12-08 الساعة 10:04
موسم الوسم أوله وآخره مطر
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق: لا زالنا نعيش في موسم الوسم؛ حيث إنه يستمر 92 يومًا.

وتابع الزعاق في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: موسم الوسم عبارة عن 52 يومًا للوسم الحسابي و40 يومًا للوسم الواقعي.

مطر الوسم

ولفت الباحث الفلكي إلى أن الغالبية تنسب مطر الوسم إلى نجمي الثريا والجوزاء، وأول مطر الوسم يسمى الثروي، وآخر مطر الوسم يسمى بالجوزوي، والعرب القدماء يسمون الثريا بالنجم.

الغيث

وأوضح الزعاق أن أول مطر الوسم يسمى بالغسول؛ لأنه يغسل الأرض ويمهدها لاستقبال الحالات المطرية، والقدماء يسمونه بالغيث؛ لأنه يأتي بعد انقطاع كبير.

أما المطر الخفيف فيسمى بالرش؛ لأنه يرش الأرض، أما المطر الذي يحتوي على حبات البرد فيسمى بالجارح؛ لأنه يجرح الأرض، أما المطر الخفيف فيسمى بالديم، على حد قوله.

يذكر أن المملكة تشهد حاليًّا طقسًا غير مستقر، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتناشد الجهات المختصة المواطنين بعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى، وعدم الوقوف في الأودية أو مجرى السيول.

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