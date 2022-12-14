موسيماني لجماهير الأهلي: أنتظر رؤيتكم في المدرجات

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وجه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رسالة إلى جماهير الأهلي، قبل استئناف الفريق الأول لكرة القدم لمبارياته الرسمية.
وقال موسيماني في رسالته إلى الجماهير: “غدًا نعود للعمل.. أنا سعيد بعودة الدوري من الغد ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعا في المدرجات”.
وتابع موسيماني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إن شاء الله، سنحقق نتائج جيدة في باقي مباريات الموسم.. لا يمكنني الانتظار”.
ويطمح موسيماني في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في المدرجات، أملًا في دعم وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، واستعادة صدارة الترتيب، في رحلة بحثه عن العودة لدوري المحترفين.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد تأجيل مبارياته لتواجد نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يُلاقي الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في الباحة، مساء يوم غد الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 لدوري يلو.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يقع العين في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.