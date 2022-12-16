موضى الشمراني تلهب حماس الجماهير في ليلة طربية مميزة

في ليلة طربية مميزة أشعلت الفنانة موضي الشمراني حماس الجماهير في الحفل الفني الذي أقيم أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة كل من لولوة نجد، خديجة معاذ، موضي الشمراني وإبراهيم الحكمي.

حفلة استثنائية

وكانت الحفلة استثنائية ضمن حفلات موسم الرياض بحضور وإقبال وتفاعل كبير من الجماهير، حيث قدم المشاركون مجموعة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وقد افتتح الحفل بـ”وصلة” للفنان علي بن مطلق وفرقة “بيشة” الاستعراضية، وبعدها اعتلت خديجة معاذ المسرح، متغنية بـ”على الذكرى” لماجد المهندس، وحيّت بعدها الجمهور قائلة: “منتظرينكم من زمان”.



واعتلت المسرح من بعدها رحاب الشمراني، متغنية بـ”من دلعك” للفنان خالد عبدالرحمن، وبعدها غنّت أغنيتها “أحسن لي أرقد”، ثم “قضية حب” للفنان علي بن محمد، وبعدها “يا عين هلي” و”الشكوى لله” و”خطر غصن القنا”.

بدورها قدمت الشمراني باقة من أجمل الأغاني منها “صبولي فنجال عال العال، أنا جاي من بعيد”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت المسرح.

وتغزلت الشمراني في الجمهور، حيث قالت لهم: “أحبكم فردًا فردًا، ولولاكم لم أكن موجودة”، وبعدها غنت أغنيتها “أشب جمري” و”خاتم أحمر يماني”، ثم قدمت “حيرتني يا ظنيني” و”المشاريه” و”الرجعة” و”عرفتك” و”سرمد الليل” و”امسكوني لا أطيح”، ومع جمهورها غنت “ما أشكي غيابك” وبعدها أشعلت الأجواء بـ”يلعب بك إبليس” و”صافي الجو” وغيرها من الأغاني.