موضي الشمراني تتألق بأعذب الأغاني في موسم الرياض

نشر موسم الرياض 2022، لقطات لحفل الفنانة موضي الشمراني، ضمن حفلات موسم الرياض، وسط إقبال كبير من جانب الحضور.

وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع تويتر: نطرب بالنَّغم ونسعد، مع الفنانة موضي الشمراني.. اللي جاية تسمِّعنا أعذب الأغاني، ضمن حفلات موسم الرياض في بوليفارد رياض سيتي.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.