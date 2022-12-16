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فصل الشتاء 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة

موعد الانقلاب الشتوي في مصر لعام 2022

2022-12-16 الساعة 8:52
موعد الانقلاب الشتوي في مصر لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقًا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2022 يوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022 الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنًا بداية فصل الشتاء فلكيًا.

موعد فصل الشتاء

وأضاف المعهد أنه سيصل طول فصل الشتاء إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

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وأردف المعهد القومي للبحوث الفلكية: أنه من المعلوم فلكيًا أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.

وأوضح أنه ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.

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