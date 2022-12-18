موعد ثاني إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني

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يعود غدًا الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات لاستئناف الدراسة، وذلك بعد حصولهم على أول إجازة مطولة خلال هذا الفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ.
وحثت مدرسة “ابتدائية ٣٥١” بإدارة تعليم الرياض الأسر على الحرص والاهتمام بحضور الطالبات وعدم الغياب، داعية الطلاب إلى العودة بهمة ونشاط بعد قضاء الإجازة المطولة.
ومن المقرر أن يستمر الطلاب في الذهاب للمدارس حتى موعد الإجازة المطولة الثانية التي تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.
فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.
أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.