موعد حفل ختام كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية غدًا موعد حفل ختام كأس العالم 2022، في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

توقيت حفل ختام كأس العالم 2022

وسوف يُقام حفل ختام كأس العالم 2022 مساء الغد في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، أي قبل المباراة النهائية بساعتين، كما يتصادف حفل الختام مع الاحتفال بالعيد الوطني لدولة قطر.

وسوف تُغني المطربة الكندية صاحبة الأصول المغربية نورا فتحي في الحفل، بجانب المطرب الفرنسي صاحب الأصول الكونغولية جيمز الذي يغني أغنيته الشهيرة ” أرحبوا”، كما يتواجد أعضاء أغنية Light The SKY وهم المطربة اليمنية بلقيس والعراقية رحيمة رياض بجانب المطربة نورا فتحي.

ويتسع ملعب لوسيل معقل المباراة النهائية لـ 88 ألف متفرج، حيث سيشاهدون غدًا الحفل الختامي لمونديال قطر قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا.

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وسيُعرض حفل ختام المونديال على قناتي BEIN SPORTS و AL KASS القطريتين.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية، بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية دون رد.

ويملك المنتخبان لقبين سابقين في كأس العالم، حيث تُوج منتخب الأرجنتين باللقب مرتين عامي 1978 و 1986 بينما تُوج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي 1998 و 2018.