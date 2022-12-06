موعد صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لمصر

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري: إن مصر قامت بجميع الإجراءات الاستباقية، مع صندوق النقد الدولي.

بعد الموافقة النهائية

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يذاع عبر قناة الحدث اليوم: سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر المقبل.

وأردف فخري الفقي، أن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن التعويم قد تم بشكل متدرج.

4 سنوات

وأكمل فخري الفقي أن القرض سوف يتم إعطاؤه لمصر على مدار 4 سنوات.