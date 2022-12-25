موعد عودة ميسي لتدريبات باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتفل النجم الأرجنتيني مع أسرته بالتتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في النهائي مساء الأحد الماضي.

موعد عودة ميسي

وقالت صحيفة Ole الأرجنتينية إن ميسي سيقضي الفترة المقبلة مع أسرته في الأرجنتين احتفالًا بالتتويج بلقب المونديال، كما سيعود لتدريبات باريس سان جيرمان مع بداية عام 2023.

وسيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهة ستراسبورج مساء الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي، كما أصبح من المحتمل عدم مشاركته في مباراة نيس في الدوري، وفي مباراة شاتورو في كأس فرنسا.

يذكر أن صحيفة ” ليكيب” الفرنسية كانت ذكرت أن البرغوث الأرجنتيني سيعود لتدريبات سان جيرمان في منتصف يناير المقبل.