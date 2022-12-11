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وسط ترقب في الأهلي والزمالك والوداد

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

2022-12-11 الساعة 8:11
موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الأحد، إجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية غدًا الاثنين.

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موعد القرعة

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي: “أنه من المقرر إجراء القرعة غدًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الأهلي والزمالك

ويترقب فريقا الأهلي والزمالك المصريان، نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث سيتم تقسيم الـ16 فريقًا المتأهلين من دور الـ32 على 4 مجموعات، في الطريق نحو اللقب في نسخته الحالية.

الوداد البيضاوي

كما يأتي فريق الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية ونظيره الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب قبلها في نسختين على رأس الأندية العربية المتواجدة في دور المجموعات.

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